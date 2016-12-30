11 января в Мельбурне пройдёт «Вечер с Новаком»

Cерб Новак Джокович 11 января организует в Мельбурне выставочный турнир «Вечер с Новаком». Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд второй ракетки мира, который занимается дошкольным образованием детей.
Специальным гостем вечера станет 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде австралиец Рой Эмерсон. Участие в мероприятии примут и представители других видов спорта, в частности Кэм Смит (регбилиг), Мег Лэннинг (крикет) и Арчи Томпсон (футбол), сообщает официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.