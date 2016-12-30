Джокович: не могу поверить, что с момента моей первой победы на AO прошло 9 лет

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от выставочного турнира «Вечер с Новаком», который пройдёт в Мельбурне 11 января.
«Я горжусь возможностью провести столь особенное мероприятие в Мельбурне и с нетерпением жду его. Здесь я ощущал невероятную поддержку на протяжении многих лет. Не могу поверить, что с момента моей первой победы на Australian Open прошло уже девять лет. Это была моя первая победа на турнире „Большого шлема“. Ожидаю, что „Вечер с Новаком“ получится очень весёлым», — цитирует Джоковича официальный сайт Australian Open.