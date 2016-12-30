ФК «Партизан» поблагодарил Иванович за преданность клубу

Сербский футбольный клуб «Партизан» обратился к теннисистке Ане Иванович, 28 декабря объявившей о завершении карьеры, и поблагодарил за верность клубу, в котором уроженка Белграда начинала свой спортивный путь.
«Мы всегда гордились твоим талантом, отважной игрой и красотой. Ты всегда подчёркивала, что начала карьеру в клубе „Партизан“ и остаёшься болельщиком „Партизана“. Мы хотим поблагодарить тебя от имени миллионов болельщиков чёрно-белых и пожелать тебе всего лучшего в будущем. Спасибо за всё, и пусть удача сопутствует тебе и твоей семье. Твой ФК „Партизан“, — говорится в обращении.