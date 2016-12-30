Веснина признана лучшей спортсменкой 2016 года в Краснодарском крае

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края в канун Нового года определило лучших спортсменов региона. При определении в основу были положены следующие критерии отбора: занятое место на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, первенствах мира и Европы, международных соревнованиях в олимпийских видах спорта, а также вклад спортсменов в победы сборных России, сообщает пресс-служба Сочи.
Лучшей спортсменкой стала олимпийская чемпионка Игр-2016 теннисистка Елена Веснина. Вторым стал победитель Игр в дзюдо Беслан Мудранов, третьим серебряный призёр Рио-де-Жанейро Аниуар Гедуев. Четвёртое место среди взрослых и первое среди молодёжи у бронзового призёра Игр в парусном спорте Стефании Елфутиной.
Основной состав
1. Елена Веснина (теннис, г. Сочи) – 1-е место, Олимпийские игры
2. Беслан Мудранов (дзюдо, г. Армавир) – 1-е место, Олимпийские игры
3. Аниуар Гедуев (вольная борьба, г. Краснодар) – 2-е место, Олимпийские игры
4. Стефания Елфутина (парусный спорт, г. Ейск) – 3-е место, Олимпийские игры
5. Павел Кулижников (конькобежный спорт, г. Сочи) – 1-е место, чемпионат мира
6. Руслан Мурашов (конькобежный спорт, г. Сочи) – 1-е место, чемпионат мира
7. Яна Павлова (прыжки на батуте, г. Краснодар) – 1-е место, чемпионат Европы
8. Регби-клуб «Кубань» – 1-е место, чемпионат Европы
9. Спортивная сборная Краснодарского края по кёрлингу (женщины) – 1-е место, чемпионат Европы
10. Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» – 3-е место, Евролига
Молодёжный состав
1. Стефания Елфутина (парусный спорт, г.Ейск) – 1-е место, первенство мира
2. Софья Фёдорова (сноуборд, г. Сочи) – 1-е место, первенство мира
3. Ксения Незговорова (женская борьба, г. Гулькевичи) – 1-е место, первенство мира
4. Надежда Макрогузова (волейбол, г. Краснодар) – 2-е место, первенство мира
5. Людмила Одинцова (гребля на байдарках и каноэ, г. Краснодар) – 2-е место, первенство мира
6. Яна Толстокорова (гребной спорт, г. Краснодар) – 2-е место, первенство мира
7. Лада Самойленко (гандбол, г. Краснодар) – 1-е место, первенство мира
8. Александра Давиденко (гандбол, г. Краснодар) – 1-е место, первенство мира.