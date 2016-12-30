Федерер намерен поиграть ещё 2-3 года

Экс-первая ракетка мира швейцарский теннисист, который вернётся на корт после полугодового перерыва на Кубке Хопмана в Австралии, не собирается завершать карьеру ещё как минимум два-три года.«Я думаю о таких вещах, как завершение карьеры, только когда меня спрашивают о них. Не думаю о том, что это может быть моя последняя поездка в Австралию, хоть этого и нельзя исключать. Я полон оптимизма. Я для того и взял этот шестимесячный перерыв, чтобы получить возможность поиграть ещё два-три года, а не какие-то шесть месяцев. Я строю долгосрочные планы.Выигрывать титулы — это прекрасное чувство, рейтинги сиюминутны и совершенно второстепенны», — приводит слова Федерера ESPN.