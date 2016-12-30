Надаль вышел в финал в Абу-Даби и сразится с Гоффеном

14-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаль Надаль одержал вторую победу подряд после после трёхмесячной паузы в выступлениях из-за травмы. В рамках полуфинала выставочного турнира в Абу-Даби он за 1 час 42 минуты одолел вторую ракетку соревнований канадца Милоша Раонича со счётом 6:1, 3:6, 6:3. В первом сете испанец сразу повёл 5:0, однако затем канадец нашёл свою игру и выиграл вторую партию с брейком. Но в решающем сете Надаль снова был сильнее.
З1 декабря в 12:00 по московскому времени в матче за 3-е место сразятся Энди Маррей и Милош Раонич, а затем, не ранее 14:00, Надаль сыграет за трофей с бельгийцем Давидом Гоффеном.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию полуфинала Надаль – Раонич https://www.championat.com/tennis/_atp/6058/match/340258.html