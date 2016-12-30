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Надаль: я одержал важную победу в матче против третьей ракетки мира

30 декабря 2016, пятница. 23:19. Теннис
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (6:1, 3:6, 6:3).

«Всегда здорово так начать матч. Против Бердыха был действительно впечатляющий первый сет и матч в целом. И сегодня снова получился хороший матч – не такой хороший, как вчера, но всё равно очень хороший для меня матч. У меня был хороший шанс во втором сете, чтобы переломить встречу при 15-40, но затем я немного потерял в скорости, а он хорошо играл с задней линии. Он начал отлично подавать, создавая мне трудности. Но в третьем сете я играл лучше и более агрессивно. Это важная победа в матче против третьей ракетки мира.

С соперником по финалу Гоффеном мы хорошо знаем друг друга, хотя и никогда не играли на турнирах друг против друга. У нас хорошие отношения вне корта, мы тренируемся вместе на турнирах, но все его матчи разные. Это будет первый матч между нами, поэтому это будет интересно. Я знаю, что у нас будет очень тяжёлый матч. Он играет так быстро и так хорошо, посмотрим, смогу ли я подстроиться. Надеюсь, я смогу изменить направление и скорость мяча, тогда у меня будет больше шансов. Если нет и ему будет комфортно играть, то это будет невозможно», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Давид Гоффен Милош Раонич Рафаэль Надаль
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