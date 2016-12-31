Маррей нашёл позитив в поражении от Гоффена в Абу-Даби

Первая ракетка мира британский теннисист, несмотря на поражение в своём первом матче сезона-2017 от бельгийца(6:7, 4:6), доволен своей игрой.«Это был яркий мяч, довольно качественный для первого матча в году после перерыва. Всё в порядке, только жаль, что уступил в концовке. Я считаю, турнир в Абу-Даби — отличная подготовка к новому сезону. Здесь можно получить игровую практику в матчах против лучших теннисистов мира. Так что это отличный способ начать год, попасть в хороший ритм. Я счастлив вернуться на корт», — приводит слова Маррея Tennis World USA.