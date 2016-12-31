Веснина: у нас в Новый год на столе всегда оливье, селедка под шубой и холодец

Как профессиональная теннисисткауже не первый Новый год встречает в Австралии, где с первой недели января стартуют первые турниры нового сезона, однако праздник, как и у большинства россиян, ассоциируется у нее с ёлкой и мандаринами.«На самом деле все равно у меня Новый год ассоциируется с елками, мандаринами, семейным праздничным столом. Приходится, конечно, встречать его в Австралии, но это не прибавляет ему какой-то особенности. Понимаю, что пока моя профессия такова, приходится так. Но все равно сердцем я всегда в России и в семье на Новый год.Так как я выросла в Сочи, точно не могу похвастаться снежным Новым годом. Но какой-то был, мне было лет 10 или 11, у нас выпало очень много снега. Выключился свет даже – порвались провода, не выдержали снега. И был очень веселый Новый год: мы катались на санках, лепили снеговиков. Жители Сочи не избалованы таким снегом. Это был настоящий праздник.У меня в семье на самом деле праздником больше было Рождество, а не Новый год. Рождество – особенный, атмосферный праздник, когда все собирались за столом и поздравляли друг друга, ждали подарков под елочкой. Для ребенка это особенный момент, когда знаешь, что тебе под елку положат подарок. На праздничном столе ты его откроешь… это прибавляло чего-то особенного этому празднику.Что из еды обязательно должно быть на столе в Новый год? Всегда должны быть салат оливье и селедка под шубой, это традиционный набор. Мандарины. Обязательно холодец. Это достаточно популярное блюдо на Украине. Это те три блюда, которые всегда на столе у нас в Новый год – оливье, селедка под шубой и холодец», — приводит слова Весниной «Р-Спорт».