Маррей станет обладателем рыцарского титула

Первая ракетка мира Энди Маррей вошёл в новогодний список почёта королевы, который ежегодно составляется в Великобритании, сообщает пресс-служба правительства страны. Он получит один из самых почётных титулов в стране — рыцарь-бакалавр, которым обладают такие известные личности, как Пол Маккартни, Шон Коннери, Мик Джаггер, Энтони Хопкинс, Алекс Фергюсон и Бобби Чарльтон, за успехи в теннисе и благотворительность.
Помимо Маррея титул рыцарь-бакалавр также достанется четырёхкратному олимпийскому чемпиону легкоатлету Мо Фара. В список почёта попали и такие известные спортсмены, как Джессика Эннис-Хилл (семиборье), Кэтрин Грэйнджер (гребля), Джейсон и Лаура Кенни (велоспорт), Саша Киндред (плавание) и другие. В общей сложности отмечены 1197 человек — академики, учёные, волонтёры, деятели искусства.