Кузнецова сыграет с Чирико, Веснина — с Корне, а Касаткина — с Бегу в Брисбене

В Брисбене состоялась жеребьёвка основной сетки турнира WТА, который пройдёт на харде с 2 по 9 января. Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер во втором круге сыграет либо с австралийкой Эшли Барти (WC), либо с победительницей квалификации.
Россиянка Светлана Кузнецова (5) в первом круге сыграет с американкой Луизой Чирико, а Екатерина Макарова встретится с японкой Мисаки Дои. Елена Веснина (7) за выход во второй круг поспорит с француженкой Ализе Корне, а первой соперницей Дарьи Касаткиной станет румынка Ирина-Камелия Бегу.
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете здесь:
Основная сетка турнира в Брисбене.