Маррей завоевал бронзу выставочного турнира в Абу-Даби

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей занял третье место на выставочном турнире в Абу-Даби . Во встрече неудачников полуфиналов Маррей в двух сетах обыграл канадца Милоша Раонича , занимающего третье место в рейтинге АТР, со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Первый сет остался за британцем. Во втором сете Раонич приблизился к сопернику, но провалил один гейм и отдал подачу. Казалось, что всё уже решено, но Маррей не сумел подать на матч, упустив матчбол. Британец стал больше ошибаться, но в решающие моменты собирался и играл здорово. На тай-брейке Энди отыгрался с 1:4, а в концовке он постоянно был впереди. С четвёртого матчбола он завершил встречу.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Маррей – Раонич https://www.championat.com/tennis/_atp/6058/match/340262.html
За титул сыграют бельгиец Давид Гоффен и испанец Рафаэль Надаль.