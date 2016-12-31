Надаль в четвёртый раз выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал четырёхкратным, самым титулованным в истории, победителем традиционного, девятого по счёту, предновогоднего выставочного турнира в Абу-Даби . Защищая титул в финале, Надаль в двух партиях взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Финальный поединок с Гоффеном сложился для Надаля тяжело. Давид отрезками играл блестяще. Во втором сете Гоффен дважды вёл с брейком, а также имел шесть брейк-пойнтов при счёте 5:5, но Надаль удержал тот гейм, а на тай-брейке оказался чуть лучше. По сути, испанец просто удачнее действовал на важных розыгрышах по сравнению с Давидом.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию встречи https://www.championat.com/tennis/_atp/6058/match/340264.html