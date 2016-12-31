Надаль: победы над Бердыхом, Раоничем и Гоффеном — хорошая новость

Испанский теннисистпрокомментировал своё выступление на выставочном турнире в Абу-Даби, где он одержал победу, одолев Томаша Бердыха, Милоша Раонича и Давида Гоффена.«Я доволен своим выступлением на выставочном турнире. Это даст мне положительную энергию для выступлений в новом году. Я провёл три встречи с топ-соперниками, победить которых невозможно, если играешь не на максимуме. Так что эти три победы — очень хорошая новость. Также я заметил, что если уверенно использую форхэнд, матчи проходят так, как нужно мне», — приводит слова Надаля Tennis World USA.