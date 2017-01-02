Шафаржова отдала всего три гейма Аллертовой на старте турнира в Окленде

Чешка Люси Шафаржова вышла во второй круг турнира в Окленде, разгромив свою соотечественницу Денису Аллертову со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты. Люси 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Денисы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Шафаржова поспорит либо с победительницей квалификации, либо со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой (4).
Окленд. Женщины. Первый круг
Куруми Нара (Япония) — Антония Лоттнер (Германия, WC) — 6:2, 6:2.