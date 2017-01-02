Бачински снялась с турнира в Шэньчжэне

Швейцарка Тимя Бачински (4) снялась с турнира в Шэньчжэне из-за травмы мышц брюшного пресса. В первом круге она должна была сыграть с итальянкой Камилой Джорджи.
«Мне очень жаль, но я вынуждена сняться сегодня. Буду с нетерпением ждать возможности сыграть здесь снова, потому что об этом турнире у меня остались прекрасные воспоминания. Но для моего здоровья и учитывая, что это лишь начало года, лучше проявить мудрость и думать о долгосрочной перспективе», — цитирует Бачински официальный сайт тура.