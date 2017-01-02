На Рождественском турнире U14 в Химках стали известны победители квалификации

В академии Александра Островского в Химках стартовал теннисный турнир O1 Properties Christmas Cup 2017 среди игроков до 14 лет. Победителями квалификации стали Никита Завгородько (Украина) и россияне Иван Овчаренко, Андрей Шутов, Яков Жорнист, Илья Лебедев, Арсений Потапов, Даниил Жибуль и Ярослав Шарый.
У девушек право сыграть в основе завоевали: Диана Янотовская, Ксения Агуреева, Арина Сорокина, Анастасия Феклистова, Кристина Кудрявцева, Яна Шнейдер, Арина Бабкова и Алисия Гладкова (все – Россия).
Также состоялась церемония открытия турнира, ведущим которой стал известный телеведущий и шоумен Иван Траоре. Изюминкой вечера стало зажигательное выступление гимнасток из проекта Project Hollywood.