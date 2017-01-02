Джокович: здорово, что Маррей сыграет в Дохе

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от турнира в Дохе, который стартует 2 января. Он посеян под вторым номером. Участие в соревнованиях также примет первая ракетка мира британец Энди Маррей.
«Начинать сезон в Дохе — это здорово. Это напоминает мне о 2016 годе, который я начал лучшим образом. Хочется хорошо стартовать здесь и продолжать готовиться в том же темпе, что и в последние несколько недель.
Энди провёл невероятный год, особенно его вторую половину и заслуженно завершил сезон первой ракеткой мира. Здорово, что он тоже сыграет в Дохе. Вообще, организаторы этого турнира всегда привлекают игроков топ-уровня», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.