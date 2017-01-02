Медведев в двух сетах обыграл Монтейро на старте турнира в Ченнае

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Ченнае, обыграв бразильца Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:3. 20-летний уроженец Москвы 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 и 10 брейк-пойнтов. На счету Тьяго 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Лу Яньсюнь (Тайвань, 8).
Ченнай. Мужчины. Первый круг
Стив Дарси (Бельгия) — Никола Мектич (Хорватия, Q) — 6:2, 6:3.
Дуди Села (Израиль) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:2, 6:2.