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Дуэты Хачанов/Кузнецов и Маррей/Фирстенберг проиграли на старте турнира в Дохе

2 января 2017, понедельник. 16:54. Теннис
Россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Дохе в парном разряде. На старте соревнований они проиграли британцу Доминику Инглоту и румыну Флорину Мерге (4) со счётом 2:6, 3:6, Матч продолжался 53 минуты.

За выход в полуфинал Инглот и Мергя поспорят с победителями матча Малек Жазири (Тунис) / Мубарак Шаннан Заид (Катар, WC) — Жеоеми Шарди (Франция) / Фабрми Мартен (Франция).

Британец Энди Маррей в паре с поляком Мариушем Фирстенбергом проиграл испанцу Давиду Марреро и сербу Ненаду Зимоничу со счётом 2:6, 4:6.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Кузнецов Карен Хачанов Энди Маррей
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