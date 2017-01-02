Дуэты Хачанов/Кузнецов и Маррей/Фирстенберг проиграли на старте турнира в Дохе

Россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Дохе в парном разряде. На старте соревнований они проиграли британцу Доминику Инглоту и румыну Флорину Мерге (4) со счётом 2:6, 3:6, Матч продолжался 53 минуты.
За выход в полуфинал Инглот и Мергя поспорят с победителями матча Малек Жазири (Тунис) / Мубарак Шаннан Заид (Катар, WC) — Жеоеми Шарди (Франция) / Фабрми Мартен (Франция).
Британец Энди Маррей в паре с поляком Мариушем Фирстенбергом проиграл испанцу Давиду Марреро и сербу Ненаду Зимоничу со счётом 2:6, 4:6.