А. Радваньска: всегда непросто играть с кем-то впервые. Я не знала, чего ожидать

Польская теннисистка Агнешка Радваньска поделилась эмоциями после победы в первом круг турнира в Шэньчжэне над китаянкой Дуань Инъин со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 7:5. Уроженка Кракова в третьем сете отыграла три матчбола.
«Я не показала свой лучший теннис, но очень рада, что смогла победить. В важных розыгрышах я всё делала правильно. Это стало ключевым моментом сегодня.
Конечно, матчболы были важными эпизодами, но то же можно сказать и о тай-брейке второго сета. Я отыгралась с 1:4, но на тай-брейке сыграла недостаточно хорошо, и победа в тот момент ускользнула. После этого пришлось провести на корте ещё час.
Всегда непросто играть с кем-то впервые. Я не знала, чего ожидать. Но оказалась, что моя соперница играет очень мощно, уверенно действует на задней линии. К тому же она прекрасно подавала. Терять ей было нечего. Матч с самого начала проходил в упорной борьбе», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.