Джокович отыгрался с 1:5 в первом сете и одолел Штруффа на турнире в Дохе

Серб Новак Джокович (2) вышел во второй круг турнира в Дохе, одолев немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:1), 6:3. В первом сете уроженец Белграда уступал 1:5. Новак 4 раза подал навылет, совершил 4 дойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету немца 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с победителем матча Орасио Себальос (Аргентина) — Флориан Майер (Германия).
Доха. Мужчины. Первый круг
Иржи Веселы (Чехия) — Аниль Юксель (Турция, WC) — 6:2, 6:3.
Дастин Браун (Германия) — Факундо Багнис (Аргентина) — 6:1, 6:7 (2:7), 6:4.