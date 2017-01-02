Джокович: конечно, я могу играть лучше, это был лишь первый матч года

Серб Новак Джокович поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Дохе над немцем Яном-Леннардом Штруффом со счётом 7:6 (7:1), 6:3. В первом сете уроженец Белграда уступал 1:5.
«Это первый матч года. Никогда не знаешь, каким получится начало. Официальный матч со зрителями отличается от предсезонных тренировок. Психологически ощущается по-другому. Поначалу у меня были проблемы с движением. Но я сохранял спокойствие, так как верил, что смогу найти свой ритм, начну лучше читать подачу соперника. Так и произошло.
Конечно, я могу играть лучше, это был лишь первый матч года. Я понимаю, что в первой игре не могу быть на топ-уровне, но верю, что процесс идёт нормально», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.