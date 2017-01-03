Надаль: на турнире в Брисбене ни у кого нет лёгкой сетки

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о своих ожиданиях от старта сезона на турнире в Брисбене. Первым соперником уроженца Манакора будет украинец Александр Долгополов.
«Я здесь впервые, так что ощущения особые. С нетерпением жду старта на турнире и возможности оценить местный центральный корт. Все игроки говорят, что он особенный. В этом году я решил начать сезон в Австралии. У меня прекрасные отношения с австралийцами.
Мне нравится открывать новые места. Раньше меня всё устраивало в Дохе, но пребывание в Брисбене поможет мне лучше адаптироваться к австралийским условиям.
На этом турнире ни у кого нет лёгкой сетки. Здесь прекрасные игроки и нет такого места в сетке, о котором можно сказать: „Да, здесь полегче“. Уже в первом раунде проходят матчи Феррер — Томич, Джонсон — Димитров. На таком турнире нужно быть готовым ко всему», — цитирует Надаля официальный сайт тура.