Стрыцова и Осака вышли во второй круг в Окленде

Чешка(4) пробилась во второй круг турнира в Окленде. На старте соревнований она обыграла свою соотечественницу Барбору Штефкову (Q) — 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 36 минут, за которые Стрыцова подала 1 эйс, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. За выход в четвертьфинал Барбора сразится с ещё одной чешкой Люси Шафаржовой.Также во второй круг вышла японка. В первом раунде она разобралась с немкой Анникой Бек — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Следующей соперницей Осаки будет победительница пары Винус Уильямс (США, 2) — Джейд Льюис (Новая Зеландия, WC).