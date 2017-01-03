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Стрыцова и Осака вышли во второй круг в Окленде

3 января 2017, вторник. 05:03. Теннис
Чешка Барбора Стрыцова (4) пробилась во второй круг турнира в Окленде. На старте соревнований она обыграла свою соотечественницу Барбору Штефкову (Q) — 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 36 минут, за которые Стрыцова подала 1 эйс, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. За выход в четвертьфинал Барбора сразится с ещё одной чешкой Люси Шафаржовой.

Также во второй круг вышла японка Наоми Осака. В первом раунде она разобралась с немкой Анникой Бек — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Следующей соперницей Осаки будет победительница пары Винус Уильямс (США, 2) — Джейд Льюис (Новая Зеландия, WC).
Окленд 2017 . 1-й круг
03 января 2017 года, вторник. 02:30 МСК
Барбора
Стрыцова
Барбора
Штефкова

Окленд 2017 . 1-й круг
03 января 2017 года, вторник. 04:00 МСК
Анника
Бек
Наоми
Осака
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анника Бек Барбора Стрыцова
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