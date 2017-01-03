Кар. Плишкова уверенно вышла в четвертьфинал в Брисбене

Чешка Каролина Плишкова (3) стала первой четвертьфиналисткой турнира в Брисбене. В матче второго круга она обыграла американку Айшу Мухаммад (Q) — 6:1, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 14 минут. На счету Плишковой 4 эйса, 3 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5. Мухаммад подала навылет 2 раза, совершила 3 ошибки на подаче и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
За место в полуфинале Плишкова сразится с победительницей пары Мисаки Дои (Япония) — Роберта Винчи (Италия, 8).