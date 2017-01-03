Надаль стартовал на турнире в Брисбене с победы над Долгополовым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль с победы стартовал на первом официальном турнире после связанного с травмой перерыва. В матче первого круга на турнире в Брисбене Надаль взял верх над украинцем Александром Долгополовым со счётом 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 15 минут. Пятая ракетка турнира Надаль дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из четырёх. На счету Долгополова два эйса, две двойные ошибки и один брейк.
За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с немцем Мишей Зверевым.