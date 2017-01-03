Надаль: мне нельзя будет позволять Звереву чувствовать себя комфортно

Испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями от дебюта в Брисбене и победы над украинцем Александром Долгополовым, а также ожиданиями от встречи с немцем Мишей Зверевым.
«Здесь великолепный корт и отличные зрители. Мне очень понравился первый опыт игры в Брисбене. Думаю, я провёл хороший матч и не слишком много ошибался, так что я доволен своей игрой и этой победой.
В матче со Зверевым мне будет важно держать свою подачу и стараться играть на ней агрессивно. Я не могу позволить ему чувствовать себя комфортно, иначе он создаст мне много проблем своими частыми выходами к сетке», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.