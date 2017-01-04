Маррей: я приложу все усилия, чтобы моя победная серия длилась ещё долго

Британец Энди Маррей, выигравший 25-й официальный матч подряд (6:0, 7:6 (7:2) в поединке с французом Жереми Шарди), выразил надежду, что его победная серия прервётся нескоро.
«Конечно, я приложу все усилия, чтобы она оказалась максимально длинной. Я стараюсь начать этот год так же хорошо, как закончил предыдущий, когда я играл в лучший теннис в своей жизни. Мне удавалось очень чисто бить по мячу и хорошо подавать, особенно на тай-брейке. Я доволен тем, как двигаюсь и как чувствую себя физически», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.