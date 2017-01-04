Кузнецова сыграет с Мугурусой в четвертьфинале в Брисбене

Россиянка(5) пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене. В матче второго круга она обыграла Дестани Айаву из Австралии (Q) — 6:4, 6:3. Поединок продолжался 70 минут. На счету Кузнецовой 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Айава подала навылет 2 раза, совершила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк. Следующей соперницей Светланы будет испанка(4).Также в четвертьфинал турнира вышла словачка Доминика Цибулкова (2). Во втором раунде она одержала волевую победу над китаянкой Чжан Шуай — 2:6, 6:4, 6:4. Эта встреча продолжалась 2 часа 18 минут, за которые Доминика совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов. За место в полуфинале Цибулкова поспорит с француженкой Ализе Корне.