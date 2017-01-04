С. Уильямс проиграла 72-й ракетке мира Бернгл в Окленде

Американка Серена Уильямс (1) во втором круге турнира в Окленде уступила своей соотечественнице Мэдисон Бренгл со счётом 4:6, 6:7 (3:7), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 13 минут. 22-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» отыграла в последнем гейме 2 матчбола, но всё-таки уступила. Серена исполнила 9 эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта из 12 и проиграла 4 гейма на своей подаче.
В четвертьфинале 26-летняя Брегл, занимающая 72-е место в рейтинге WТА, встретится с латвийкой Еленой Остапенко (7).