С. Уильямс: не могу цензурно описать свою игру в матче с Бренгл

Американка Серена Уильямс прокомментировала поражение от своей соотечественницы Мэдисон Бренгл со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 4:6 во втором круге турнира в Окленде.
«Я думаю, что играла… Не могу подобрать пристойное слово. Я не смогла привыкнуть к ветру и допустила 88 невынужденных ошибок — это ужасно много. Нельзя рассчитывать на победу, так много ошибаясь. Однако соперница играла в тех же условиях. Возможно, ей комфортнее играть при такой погоде, но меня почему-то ветер очень раздражал и мешал. Я не смогла поймать ритм, не смогла наладить приём. Это немного расстраивает, учитывая, как упорно я работала в межсезонье, но радует, что в Мельбурне погода будет совсем другой.
Мэдисон, безусловно, сыграла гораздо лучше меня. Не думаю, что я когда-нибудь делала 88 невынужденных ошибок в своей карьере. Я могла бы узнать это у Google, и он наверняка подтвердит. Так что нет никакой необходимость оглядываться на эту дерьмовую игру», — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт WТА.