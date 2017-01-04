Бренгл: понятия не имею, как смогла победить Серену Уильямс

Американка Мэдисон Бренгл, переигравшая во втором круге турнира в Окленде свою соотечественницу Серену Уильямс со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, не смогла скрыть эмоций от победы.
«Как я смогла победить Серену Уильямс? Честно говоря, понятия не имею. Я просто была сосредоточена на каждом розыгрыше и старалась бежать за каждым мячом, что было непросто, потому что погода создавала проблемы. Это самый волнительный момент в моей жизни, до сих пор не могу отойти. Я пыталась использовать резаные удары и возвращать на сторону соперницы как можно больше мячей. К счастью, мне это удалось!» — приводит слова Бренгл официальный сайт WТА.