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Бренгл: понятия не имею, как смогла победить Серену Уильямс

4 января 2017, среда. 10:47. Теннис
Американка Мэдисон Бренгл, переигравшая во втором круге турнира в Окленде свою соотечественницу Серену Уильямс со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, не смогла скрыть эмоций от победы.

«Как я смогла победить Серену Уильямс? Честно говоря, понятия не имею. Я просто была сосредоточена на каждом розыгрыше и старалась бежать за каждым мячом, что было непросто, потому что погода создавала проблемы. Это самый волнительный момент в моей жизни, до сих пор не могу отойти. Я пыталась использовать резаные удары и возвращать на сторону соперницы как можно больше мячей. К счастью, мне это удалось!» — приводит слова Бренгл официальный сайт WТА.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Серена Уильямс
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