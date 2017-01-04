Халеп: Синякова полностью заслужила победу, а мне нет оправданий

Румынка Симона Халеп, уступившая во втором круге турнира в Шэньчжэне чешке Катержине Синяковой со счётом 3:6, 6:4, 5:7, проанализировала причины постигшей её неудачи.
«Катержина сильная соперница, она играла очень хорошо. Я никогда раньше не играла с ней, она здорово подавала и очень сильно била по мячу, так что полностью заслужила победу.
Я не могла найти свою игру, так что мне нет оправданий. Она смогла стать сильнее на корте, поэтому и выиграла. Конечно, было жарко, но я много тренировалась в Австралии, так что привыкла к этому», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.