Синякова: рада, что смогла справиться с давлением в матче с Халеп

Чешка Катержина Синякова, обыгравшая во втором круге турнира в Шэньчжэне румынку Симону Халеп со счётом 6:3, 4:6, 7:5, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.
«Я очень рада победе, потому что это был трудный матч. Когда я вышла на корт, то верила в свой успех и хотела показать максимум. В решающем сете я ощущала давление, так что очень рада, что смогла с ним справиться. Я много работала в межсезонье и сейчас чувствую себя хорошо и уверенно. Надеюсь, это ощущение не покинет меня и будет только расти», — приводит слова Синяковой официальный сайт WТА.