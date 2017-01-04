Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хачанов на двух тай-брейках уступил Карловичу во втором круге турнира в Дохе

4 января 2017, среда. 21:31. Теннис
Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Дохе на двух тай-брейках проиграл хорвату Иво Карловичу (6) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 29 минут. 37-летний уроженец Загреба, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и отыграл все 3 брейк-пойнта, а 20-летний Карен, который располагается на 53-й позиции в мужской табели о рангах, 13 раз подал навылет при 4 двойных и не позволил оппоненту создать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Карлович сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Доха 2017 . 2-й круг
04 января 2017 года, среда. 19:50 МСК
Иво
Карлович
Карен
Хачанов
7:6 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Иво Карлович Карен Хачанов
Новости. Теннис
4 января 2017, среда
21:31 Хачанов на двух тай-брейках уступил Карловичу во втором круге турнира в Дохе
21:09 Себальос сделал селфи с Джоковичем после поражения в Дохе
19:05 Джокович обыграл Себальоса во втором круге турнира в Дохе
18:40 Южный и Кравчук проиграли на старте турнира в Ченнае в парном разряде
18:18 Швейцария одержала волевую победу над Германией на Кубке Хопмана
18:08 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Г. Мельцер в Дохе
18:02 117-я ракетка мира Ковалик победил Чилича и сыграет с Медведевым в Ченнае
17:11 Синякова: рада, что смогла справиться с давлением в матче с Халеп
16:59 Халеп: Синякова полностью заслужила победу, а мне нет оправданий
16:52 Кербер начала сезон с победы над Барти в Брисбене
16:47 Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Ченнае, где может сыграть с Чиличем
15:54 Возняцки уверенно переиграла Лепченко во втором круге турнира в Окленде
15:48 Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене, одолев Троицки
15:09 А. Зверев победил Федерера в матче Кубка Хопмана
12:52 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — А. Зверев на Кубке Хопмана
12:25 Феррер проиграл Томпсону во втором круге турнира в Брисбене
12:18 Франция победила Великобританию на Кубке Хопмана
11:39 Кузнецова сравнялась с Шараповой по количеству побед за карьеру
11:31 Пуи не доиграл матч второго круга турнира в Брисбене с Эдмундом
11:15 Селехметьева и Тимофеева выиграли свои матчи на «Рождественском кубке» U14
10:47 Бренгл: понятия не имею, как смогла победить Серену Уильямс
10:30 С. Уильямс: не могу цензурно описать свою игру в матче с Бренгл
10:21 Халеп проиграла Синяковой во втором круге турнира в Шэньчжэне
09:51 С. Уильямс впервые с марта 2014 года проиграла теннисистке не из топ-70
09:45 С. Уильямс проиграла 72-й ракетке мира Бернгл в Окленде
09:31 В. Уильямс снялась с турнира в Окленде после победы в первом круге
09:18 Нисикори одержал волевую победу над Доналдсоном во 2-м круге турнира в Брисбене
09:09 Веснина и Макарова без борьбы вышли в полуфинал турнира в Брисбене
06:46 Кузнецова сыграет с Мугурусой в четвертьфинале в Брисбене
05:17 Павлюченкова проиграла Гёргес в первом круге в Окленде
01:11 Корне: я большая поклонница Касаткиной. Уверена, она станет топ-игроком
00:26 Маррей: я приложу все усилия, чтобы моя победная серия длилась ещё долго
3 января 2017, вторник
23:26 Надаль: мне нельзя будет позволять Звереву чувствовать себя комфортно
23:03 Мугуруса: думаю, мы с Касаткиной обе играли здорово
22:30 Австралия проиграла Чехии в Кубке Хопмана и лишилась шансов на выход в финал
22:21 Бердых во втором круге турнира в Дохе сыграет с Веселы
21:23 Маррей обыграл Шарди и вышел во второй круг на турнире в Дохе
20:06 Кузнецов проиграл Цонге на турнире в Дохе
19:24 Южный одолел Минени в стартовом матче турнира в Ченнае
18:36 Пэр не пустил Кравчука во второй круг на турнире в Ченнае
18:07 Хачанов вышел во второй круг на турнире в Дохе
17:56 Надаль стартовал на турнире в Брисбене с победы над Долгополовым
16:48 Риске стала соперницей Радванской на турнире в Шэньчжэне
15:38 Касаткина потерпела поражение от Мугурусы на турнире в Брисбене
14:59 Беранкис снялся с Australian Open из-за травмы
Все новости RSS
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+