Хачанов на двух тай-брейках уступил Карловичу во втором круге турнира в Дохе

Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Дохе на двух тай-брейках проиграл хорвату Иво Карловичу (6) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 29 минут. 37-летний уроженец Загреба, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и отыграл все 3 брейк-пойнта, а 20-летний Карен, который располагается на 53-й позиции в мужской табели о рангах, 13 раз подал навылет при 4 двойных и не позволил оппоненту создать ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Карлович сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.