Маррей одолел Г. Мельцера во втором круге соревнований в Катаре

Первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) во втором круге турнира в Дохе переиграл австрийца Геральда Мельцера со счётом 7:6 (8:6), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. 29-летний уроженец Данблейна исполнил 10 эйсов, обошёлся без двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 14 и проиграл 3 гейма на своей подаче.
В четвертьфинале соперником Маррея станет испанец Николас Альмагро.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Г. Мельцер в Дохе.