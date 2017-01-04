Джокович: смог победить Себальоса благодаря хорошей игре на подаче

Серб Новак Джокович, переигравший во втором круге турнира в Дохе аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:3, 6:4, прокомментировал свою игру, а также поделился ожиданиями от встречи с чехом Радеком Штепанеком в четвертьфинале.
«Ты всегда стараешься хорошо начать матч, с правильной интенсивностью. Позитивный момент заключается в том, что сегодня я с самого начала играл лучше, чем в первом круге. Также я был удивлён агрессивной игрой соперника, это был матч высокого качества. Думаю, я смог победить, потому что хорошо провёл геймы на своей подаче.
Что касается Штепанека, то он один из моих лучших друзей в АТР. Он продолжает всех удивлять своей стабильностью», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.