Маррей: в матче с Мельцером мне приходилось много играть в защите

Британец Энди Маррей после победы над австрийцем Геральдом Мельцером со счётом 7:6 (7:5), 7:5 во втором круге турнира в Дохе оценил свою игру в отчётной встрече.
«Это был действительно классный матч. Я очень доволен тем, как справился с трудностями. Было тяжело, потому что мне приходилось много играть в защите, так как соперник при каждой удобной возможности играл остро и агрессивно. Но главное, что в решающие моменты я оставался стойким и подвал уверенно, когда это было необходимо. Я здорово двигался, что имеет важное значение в моей игре. Всегда хорошо так перемещаться по корту в начале сезона», — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.