Кербер: всегда трудно играть после долгого перерыва
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Немка Анжелика Кербер, переигравшая во втором круге турнира в Брисбене австралийку Эшли Барти со счётом 6:3, 2:6, 6:3, прокомментировала свою игру в дебютном матче сезона.
«Всегда трудно играть после долгого перерыва, а Эшли показала очень хороший теннис и здорово действовала с первого розыгрыша. Первый матч сезона всегда получается трудным и непредсказуемым. Необходимо провести много поединков, чтобы вновь почувствовать свой ритм и найти лучшую игру», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.
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