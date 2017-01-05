Кербер: всегда трудно играть после долгого перерыва

Немка Анжелика Кербер, переигравшая во втором круге турнира в Брисбене австралийку Эшли Барти со счётом 6:3, 2:6, 6:3, прокомментировала свою игру в дебютном матче сезона.

«Всегда трудно играть после долгого перерыва, а Эшли показала очень хороший теннис и здорово действовала с первого розыгрыша. Первый матч сезона всегда получается трудным и непредсказуемым. Необходимо провести много поединков, чтобы вновь почувствовать свой ритм и найти лучшую игру», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.