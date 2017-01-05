Федерер: приятно наблюдать за прогрессом Александра Зверева

Швейцарец Роджер Федерер, уступивший в матче Кубка Хопмана немцу Александру Звереву со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), высоко оценил потенциал соперника.
«Саша очень силён. Приятно наблюдать за его прогрессом. С каждым месяцем он улучшает какие-то аспекты в своей игре и прибавляет в стабильности. Если он продолжит усердно работать и сможет избежать травм, то его ждёт великолепное будущее. Надеюсь, у него всё получится. Я продолжу с интересом наблюдать за его карьерой», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.