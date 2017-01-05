Мугуруса: в матче с Кузнецовой я была мотивирована и забыла об усталости

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Светланой Кузнецовой в четвертьфинале турнира в Брисбене со счётом 7:5, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — француженку Ализе Корне.
«Это было очень нелегко. В каждом матче со Светланой мне приходится непросто. Она победительница турниров „Большого шлема“, прекрасная теннисистка. Мы отлично знаем друг друга, так что каждая игра превращается в сражение.
Мои предыдущие матчи были очень тяжёлыми, и я ощущала небольшую усталость. Но при этом была очень мотивирована, так что забыла об усталости.
Мы с Корне встречались раньше и знаем друг друга. Она настоящий боец, так что я ожидаю ещё один хороший матч», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.