Корне: это лишь первая неделя сезона, и я думаю, что моя игра не так уж плоха

Француженка Ализе Корне поделилась эмоциями после победы в четвертьфинале турнира в Брисбене над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 6:3, 7:5.
«Год начался просто здорово. Это лишь первая неделя сезона, и я думаю, что моя игра не так уж плоха. Чтобы победить теннисистку уровня Доминики, нужно продемонстрировать великолепную игру. Все знают, как отчаянно она сражается и насколько мощные удары выполняет. Я просто очень рада.
Я всегда говорю, что Австралия — мой счастливый талисман. Я всегда здорово играю здесь! В Брисбене более крупный турнир, чем в Хобарте, так что выход в полуфинал очень много значит для меня. Надеюсь, я буду готова к следующей игре», — цитирует Корне официальный сайт тура.