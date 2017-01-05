Конта: понимала, что на приёме в матче с Кристиной меня ждёт непростое испытание

Британка Йоханна Конта поделилась впечатлениями после победы в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне над чешкой Кристиной Плишковой со счётом 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.
«Общеизвестно, что Кристина и её сестра подают лучше всех в туре. Я понимала, что на приёме меня ожидает непростое испытание. Я постаралась нейтрализовать её подачи, входить в игру и создавать шансы.
Мне было важно восстановиться после проигрыша второго сета. Матч ещё не был закончен, и у меня оставались шансы на успех. Думаю, я сделала не так уж много неправильного. Кристина хорошо сыграла на матчболах, но и я продолжала бороться.
Предсезонная подготовка прошла непросто для меня. Я упорно работала, и этот процесс продолжается. Дело не только в межсезонье, это занимает весь год. Я рада, что с первого мяча стартовой встречи вошла в игру. Я получаю удовольствие от возвращения на корт. Постараюсь задержаться здесь как можно дольше.
То, как ты выступаешь в первую неделю сезона, никак не отражает твои будущие результаты. Я очень рада, что провела здесь три тяжёлых матча», — цитирует Конту официальный сайт тура.