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Раонич: я должен быть доволен тем, как завершился матч со Шварцманом

5 января 2017, четверг. 13:57. Теннис
Канадец Милош Раонич поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Брисбене над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:3, 6:2.

«Пожалуй, если бы я ещё 12 раз вышел в сетке, то мог выиграть ещё несколько очков. Я очень этого хочу. В начале матча я старался чаще выходить вперёд, учитывая, что с подачей не всё было хорошо. Я немного колебался, а в матче с Диего нужно понимать, что он очень быстр. Он обычно достаёт мячи двумя руками и выполняет отличные удары. Несколько раз он блестяще обводил меня по линии. Я должен был пару раз накрывать эти удары, но поленился. Нужно стать сильнее в этом плане.

Поначалу у меня были сложности с подачей, ноо затем я сумел набрать ход на приёме. Он стал чаще ошибаться, я же старался создавать моменты. Я должен быть доволен тем, как всё завершилось», — цитирует Раонича официальный сайт тура.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Милош Раонич
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