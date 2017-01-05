Свитолина: в матче с Кербер старалась бороться за каждый мяч

Украинка Элина Свитолина поделилась эмоциями от победы над немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в четвертьфинале турнира в Брисбене.
«Я старалась сосредоточиться на своей игре, потому что Энжи играет очень хорошо. Она провела потрясающий прошлый сезон и сейчас очень уверена в себе. Я старалась просто бороться за каждый мяч.
Теперь с нетерпением жду матча с Плишковой, она обладает мощнейшей подачей и сильнейшими ударами, так что нас ждёт очень интересный поединок», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА.