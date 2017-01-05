Маррей: в матче с Альмагро моментами приходилось показывать эмоции и собираться

Британец Энди Маррей после победы над испанцем Николасом Альмагро со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в четвертьфинале турнира в Дохе прокомментировал свою игру.
«Сегодня было непросто. Условия сложные, был ветер, который сильно мешал. Я очень плохо начал матч, и во многом исход борьбы решил такой показатель, как выигрыш второй подачи — 61% у меня и, кажется, 48% у соперника. Обычно я относительно расслабленно чувствую себя на корте, но сегодня были моменты, когда приходилось показывать эмоции и собираться.
Думаю, матч между Бердыхом и Цонгой будет потрясающим. Это топовые игроки, которые прекрасно знают друг друга. Наверняка к этому поединку будет приковано большое внимание со стороны зрителей», — рассказал Маррей в интервью на корте.