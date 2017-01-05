Джокович: я справился с обстоятельствами и показал хороший теннис

Серб Новак Джокович оценил свою игру в четвертьфинале турнира в Дохе с чехом Радеком Штепанеком, которого он обыграл со счётом 6:3, 6:3, а также поделился ожиданиями от встречи с испанцем Фернандо Вердаско.
«Думаю, учитывая тяжелейшие погодные условия и сильный ветер, я показал теннис высокого уровня и справился с обстоятельствами. Условия всегда одинаковы для двух игроков. Вы можете только принять ситуацию и постараться стать единым целым с природой, иначе ничего не получится.
Что касается поединка с Вердаско, то у него практически нет слабых мест. Он обладает хорошей подачей, отличным форхендом и мощью», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.