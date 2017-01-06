Конта: во втором и третьем сетах Синякова играла на более высоком уровне

Британка Йоханна Конта поделилась впечатлениями после поражения от чешки Катержины Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне со счётом 6:1, 4:6, 4:6.
«Думаю, соперница медленно входила в игру, в отличие от меня. Но стоит отдать ей должное. Во втором и третьем сете она стала играть на более высоком уровне. Она атаковала с каждого удара, играла свободно, а мне было нелегко делать то, что хотелось. Но в этом заслуга Катержины.
Я рада, что провела четыре отличных матча в первую неделю сезона. Мне повезло провести столько времени на корте. С нетерпением жду следующего турнира», — цитирует Конту официальный сайт тура.