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Корне: я видела, что Мугуруса бегала и выполняла удары не так хорошо, как обычно

6 января 2017, пятница. 12:59. Теннис
Француженка Ализе Корне поделилась впечатлениями после выхода в финал турнира в Брисбене. Её соперница по полуфиналу — испанка Гарбинье Мугуруса — снялась с матча при счёте 1:4 в первом сете.

«Я была сосредоточена на матче, но видела, что Гарбинье играет не так, как обычно. Она бегала и выполняла удары не так хорошо, как обычно. Но я просто концентрировалась на том, что должна делать сама.

Конечно, мне хотелось пробиться в финал не таким образом, но это тоже часть игры. Мы понимаем, что иногда возникают проблемы со здоровьем. Теннис становится всё более тяжёлым видом спорта для организма. Но я рада, что получила возможность отдохнуть больше перед завтрашним финалом», — цитирует Корне официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Ализе Корне Гарбинье Мугуруса
Новости. Теннис
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